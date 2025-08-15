Rosa Oliveira morre aos 57 anos em SJC; veja notas de falecimento

REZENDE CLAUDIO DE OLIVEIRA
Falecimento: 15/08/2025
Idade: 77 anos
Velório: Residência
Sepultamento: 16/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP
EDUARDO PINTOS
Falecimento: 15/08/2025
Idade: 84 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 16/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
MARIA DA SILVA DE ALMEIDA
Falecimento: 15/08/2025
Idade: 76 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 16/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
MIGUEL GALO
Falecimento: 15/08/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 16/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
FAUSTO MOREIRA GUERRA
Falecimento: 15/09/2025
Idade: 92 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 15/08/2025 às 17h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA
Falecimento: 15/08/2025
Idade: 92 anos
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
WILLIAM MARCUS BLOWER
Falecimento: 15/08/2025
Idade: 93 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)
JOSÉ APARECIDO ROSA
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 71 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA CINIRA BELARMINO
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 74 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 15/08/2025 às 14h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
ROSA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 57 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 15/08/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA RITA DE ASSIS
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 93 anos
Velório: Capela Nossa Senhora da Rosa Mística
Sepultamento: 15/08/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 90 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 15/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
WALDIR PASCOALINO DE CAMARGO
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 74 anos
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: 15/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
JOSÉ BARBOSA DA SILVA MAIA
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 77 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 15/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
ADELAIDE RALIO DE ALMEIDA
Falecimento: 14/08/2025
Idade: 96 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 15/08/2025 às 08h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)