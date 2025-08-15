16 de agosto de 2025
OBITUÁRIO

Rosa Oliveira morre aos 57 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
REZENDE CLAUDIO DE OLIVEIRA  
Falecimento: 15/08/2025  
Idade: 77 anos  
Velório: Residência  
Sepultamento: 16/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP

EDUARDO PINTOS  
Falecimento: 15/08/2025  
Idade: 84 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 16/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

MARIA DA SILVA DE ALMEIDA  
Falecimento: 15/08/2025  
Idade: 76 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 16/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

MIGUEL GALO  
Falecimento: 15/08/2025  
Idade: 68 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 16/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

FAUSTO MOREIRA GUERRA  
Falecimento: 15/09/2025  
Idade: 92 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 15/08/2025 às 17h00  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA  
Falecimento: 15/08/2025  
Idade: 92 anos  
Velório: Horto São Dimas  
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h30  
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

WILLIAM MARCUS BLOWER  
Falecimento: 15/08/2025  
Idade: 93 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

JOSÉ APARECIDO ROSA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 71 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 15/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA CINIRA BELARMINO  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 74 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 15/08/2025 às 14h00  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

ROSA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 57 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 15/08/2025 às 13h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA RITA DE ASSIS  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 93 anos  
Velório: Capela Nossa Senhora da Rosa Mística  
Sepultamento: 15/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ALICE DE OLIVEIRA DA SILVA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 90 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 15/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

WALDIR PASCOALINO DE CAMARGO  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 74 anos  
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório  
Sepultamento: 15/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

JOSÉ BARBOSA DA SILVA MAIA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 77 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 15/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ADELAIDE RALIO DE ALMEIDA  
Falecimento: 14/08/2025  
Idade: 96 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 15/08/2025 às 08h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

