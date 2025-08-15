Rosa Oliveira morre aos 57 anos em SJC; veja notas de falecimento

REZENDE CLAUDIO DE OLIVEIRA

Falecimento: 15/08/2025

Idade: 77 anos

Velório: Residência

Sepultamento: 16/08/2025 às 10h00

Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

EDUARDO PINTOS

Falecimento: 15/08/2025

Idade: 84 anos

Velório: Urbam Sala 3

Sepultamento: 16/08/2025 às 10h00

Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)