URGENTE: Jovem confessa ter matado filha de pastor na região

Quem matou Sarah?

À polícia, o jovem Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou ter matado a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, que estava desaparecida e foi encontrada morta e enterrada em Ubatuba. A confissão aconteceu nesta sexta-feira (15).

Moradora de Jundiaí e filha de um pastor, Sarah estava desaparecida desde a noite do dia 9. O corpo foi encontrado enterrado perto de uma cachoeira, no bairro Rio Escuro. O motivo do crime ainda não foi esclarecido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp