URGENTE: Jovem confessa ter matado filha de pastor na região

Quem matou Sarah?
À polícia, o jovem Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou ter matado a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, que estava desaparecida e foi encontrada morta e enterrada em Ubatuba. A confissão aconteceu nesta sexta-feira (15).
Moradora de Jundiaí e filha de um pastor, Sarah estava desaparecida desde a noite do dia 9. O corpo foi encontrado enterrado perto de uma cachoeira, no bairro Rio Escuro. O motivo do crime ainda não foi esclarecido.
O corpo de Sarah foi localizado após uma denúncia de que a vítima teria sido enterrada nas proximidades de uma cachoeira.
De acordo com o boletim de ocorrência, as investigações começaram no dia 12 de agosto, quando a mãe de Sarah, Tania Cristina Picolotto dos Santos, registrou o desaparecimento. O último contato com a jovem havia sido na noite de 9 de agosto, por volta das 22h.
Durante as diligências, policiais foram até a residência onde a vítima estava hospedada. No local, foram encontradas e apreendidas as bagagens de Sarah, sem indícios relevantes para o caso.
No dia 15, equipes de investigação receberam informações sobre o possível local onde o corpo estaria. No caminho, uma testemunha afirmou que o autor do crime seria Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, e que ele confessaria o homicídio.
O suspeito foi localizado e indicou o ponto exato onde havia enterrado o corpo, confirmando aos policiais a autoria do crime. A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. A investigação prossegue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Ubatuba.