‘Meu coração sangra’, diz irmã de Dudu, morto em acidente em SJC

A irmã de Eduardo Duarte, de 18 anos, jovem motociclista que morreu na madrugada de quarta-feira (13), em São José dos Campos, usou as redes sociais para se despedir do irmão.
Em um longo e emocionado texto, publicado nas redes sociais como uma carta aberta, Bia Duarte descreve a dor de perder o irmão, recorda momentos de vida ao lado dele e se despede do jovem Dudu.
“Hoje o meu coração sangra de saber que nunca mais vou te ver, ouvir sua voz, sentir o seu cheiro ou sentir seu abraço. Sangra em saber que eu enterrei uma parte de mim, uma parte da minha história, uma parte do meu passado, do meu presente e do meu futuro”, disse Bia.
“Meus sonhos tinham você, minhas realizações eram para ti, meu porto seguro era você, meu potinho de segredo era você, quem me ouvia desabafando mil vezes também era você. Uma vida sem você é tão sem graça”, afirmou ela.
Bia comparou a perda do irmão a uma cicatriz que jamais será fechada, e que a marcará para o resto da vida.
“Ai, Duduzinho, você se foi e levou um pedaço de mim, um pedaço que jamais irá se cicatrizar, éramos 3 e sempre faltará você comigo e o Luiz, jamais seremos uma dupla, pois pra sempre somos um trio”, escreveu a irmã.
“Me perdoa se falhei com você, mas saiba que tudo que eu fiz e faço foi para te ver feliz, foi para te ajudar e principalmente para te proteger. Hoje eu não entendo sua partida, mas como disse para alguém entre um abraço e outro, você era uma pessoa muito boa para esse mundo tão cruel”, comentou.
Bia terminou o texto se despedindo do irmão: “Que você possa descansar no colo de Deus, ser feliz na vida eterna e jamais sentir novamente a dor que esse mundo proporciona. Que você tenha partido com a certeza que em mim sempre haverá um pedaço de você. Eu te amo pra sempre minha vida, até breve”.
O acidente.
Eduardo colidiu a moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte da cidade. Ter uma moto era o sonho do jovem.
Apaixonado por motocicletas, Eduardo costumava publicar nas redes sociais diversas fotos com sua BMW G 310 GS, modelo preto, ano 2019/2020, a mesma moto envolvida no acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu perto de 2h. Testemunhas relataram que Eduardo retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto ao se aproximar da rotatória e atingiu o poste. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o motociclista teve o óbito constatado no local.
A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente. O trabalho inclui registros fotográficos, croqui do local e análise de fatores como velocidade, trajetória, iluminação e estado do pavimento.
Até o momento, não há indícios formais de envolvimento de outro veículo, e o caso foi registrado como morte acidental, podendo a classificação ser alterada caso surjam novos elementos.