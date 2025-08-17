‘Meu coração sangra’, diz irmã de Dudu, morto em acidente em SJC

“Hoje o meu coração sangra de saber que nunca mais vou te ver”.

A irmã de Eduardo Duarte, de 18 anos, jovem motociclista que morreu na madrugada de quarta-feira (13), em São José dos Campos, usou as redes sociais para se despedir do irmão.

