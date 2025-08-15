Sindicalistas do Vale protestam contra PJ em evento com Barroso

Um grupo de sindicalistas e trabalhadores realizou, na manhã desta sexta-feira (15), protesto contra a pejotização em evento sobre mercado de trabalho na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), que contou com palestra do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso.

Os manifestantes seguravam faixas e gritaram contra a pejotização quando o ministro Barroso foi chamado para compor a mesa do seminário "O Trabalho na Era das Transições Digital, Climática e Demográfica".