'Sarah está morta', desabafa pastor pai de jovem morta na região

“Venho por essa mensagem agradecer a todos que ajudaram. Mas a Sarah foi encontrada… está morta”.
Com palavras carregadas de dor, o pai comunicou nas redes sociais a morte da filha a jovem Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que estava desaparecida e foi encontrada morta em Ubatuba. Um homem foi preso pelo crime. A família, de Jundiaí, orava pela vida da menina.
O pastor Leonardo Pereira dos Santos, pai de Sarah, já temia o pior: “Minha filha curtia a vida, usava drogas, gostava de baile funk, mas me diga aí hoje, essa juventude, quem não faz isso? Julgar é fácil, mas a realidade de pai e mãe não é", desabafou nas redes sociais.
Sarah estava desaparecida desde domingo (10) e foi encontrada morta nesta quinta-feira (14) em Ubatuba.
Desaparecimento e dor.
A jovem havia saído de Jundiaí, onde morava no bairro Vila Progresso, para passar o fim de semana em Ubatuba, na casa de um amigo. Segundo a família, ela manteve contato até o sábado (9), mas parou de responder mensagens no dia seguinte.
O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência, e amigos e parentes mobilizaram as redes sociais na tentativa de encontrá-la. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso e confessou o crime. As circunstâncias do assassinato ainda são investigadas.
A notícia gerou comoção e mensagens de apoio ao pastor e à mãe de Sarah.
“Que o Espírito Santo conforte o coração de todos”, escreveu uma amiga da família. "Meus sentimentos à família, é muito triste, ela tão jovem e linda ser morta desse jeito por um... eu nem sei descrever esse ser nojento, bandido endemoninhado. Que Deus conforte o coração de vocês", comentou Tania Nucci.
"Inacreditável. Que Deus traga conforto ao coração de vocês. Que dor insuportável. Quando uma mãe/pai perde um filho, todos perdem um pedaço junto", comentou Lídia Pereira Becate.