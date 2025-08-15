'Sarah está morta', desabafa pastor pai de jovem morta na região

“Venho por essa mensagem agradecer a todos que ajudaram. Mas a Sarah foi encontrada… está morta”.

Com palavras carregadas de dor, o pai comunicou nas redes sociais a morte da filha a jovem Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que estava desaparecida e foi encontrada morta em Ubatuba. Um homem foi preso pelo crime. A família, de Jundiaí, orava pela vida da menina.

O pastor Leonardo Pereira dos Santos, pai de Sarah, já temia o pior: “Minha filha curtia a vida, usava drogas, gostava de baile funk, mas me diga aí hoje, essa juventude, quem não faz isso? Julgar é fácil, mas a realidade de pai e mãe não é", desabafou nas redes sociais.