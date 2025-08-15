Taubaté: 33 escolas demandam adaptações para ter AVCB; veja lista

Das 125 escolas da rede municipal de Taubaté, 33 precisam passar por readequações estruturais para atender as medidas de segurança contra incêndio e obter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A relação da situação de cada unidade escolar foi obtida pela reportagem após pedido feito com base na LAI (Lei de Acesso à Informação). Atualmente, apenas 14 escolas estão com o AVCB vigente. As outras 78, segundo a Prefeitura, "estão com estrutura apta para a atualização do AVCB sem a necessidade de adaptação estrutural".