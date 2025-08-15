Ladrão é preso ao tentar fugir com compra de supermercado no Vale

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por furto após, segundo o boletim de ocorrência, ocultar produtos nas vestes e tentar sair sem pagar de um supermercado em Taubaté, na noite de quinta-feira (14).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A detenção ocorreu no estacionamento do estabelecimento, depois que a equipe foi alertada pelo sistema de monitoramento. A autoridade policial deu voz de prisão por furto e arbitrou fiança de R$ 1.518.
O caso chama atenção por ocorrer em um grande supermercado da cidade, localizado na avenida Bandeirantes, bairro Vila São José. Entre os produtos apreendidos, estão carnes nobres e chocolates. A ocorrência foi consumada e registrada como flagrante.
De acordo com o registro, a equipe do supermercado de Taubaté foi alertada pelo monitoramento interno de que o indiciado pegava diversos produtos e os ocultava sob as roupas. Ainda segundo a narrativa, ele não passou pelos caixas e foi abordado já na saída, no estacionamento.
Questionado, confessou a subtração por “necessidades financeiras” e entregou os itens à funcionária. A Polícia Militar foi acionada para apoio na condução do suspeito até o plantão policial. Na delegacia, a autoridade ratificou o flagrante por furto e arbitrou fiança.
A relação de mercadorias apreendidas pela equipe do mercado e apresentada à polícia detalha itens de gênero alimentício e higiene, como sucos em pó, palha de aço, pizza pronta, três peças de picanha e 20 barras de chocolate de marcas diversas. Somando os itens com preço expresso, o valor chega a R$ 622,07.