Embarque da balsa em São Sebastião vai mudar, afirma Felicio

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), disse que o ponto de embarque da balsa em São Sebastião vai mudar de lugar. Segundo ele, o terminal será instalado dentro da área do Porto de São Sebastião, de forma que a fila de veículos interfira menos no trânsito da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“O local do novo embarque em São Sebastião vai fazer com que a gente tenha menos fila na cidade, o reflexo das filas não chegue até a cidade e o embarque e desembarque seja mais ágil”, disse Felicio, que participou de reunião do Consórcio Intermunicipal Três Rios, que congrega 23 cidades da região, nesta sexta-feira (15), em Taubaté.