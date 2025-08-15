Embarque da balsa em São Sebastião vai mudar, afirma Felicio

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), disse que o ponto de embarque da balsa em São Sebastião vai mudar de lugar. Segundo ele, o terminal será instalado dentro da área do Porto de São Sebastião, de forma que a fila de veículos interfira menos no trânsito da cidade.
“O local do novo embarque em São Sebastião vai fazer com que a gente tenha menos fila na cidade, o reflexo das filas não chegue até a cidade e o embarque e desembarque seja mais ágil”, disse Felicio, que participou de reunião do Consórcio Intermunicipal Três Rios, que congrega 23 cidades da região, nesta sexta-feira (15), em Taubaté.
“[A balsa] vai entrar na área que hoje é o Porto, passa então a fazer o embarque ali até Ilhabela. Então a gente vai conseguir ter mais agilidade no embarque”, completou.
Segundo ele, a mudança do embarque das balsas em São Sebastião será a maior obra prevista no leilão de 14 travessias litorâneas, cujo edital de concorrência foi lançado em 13 de junho pelo governo estadual.
PPP das travessias.
Será feita uma PPP (Parceria Público-Privada) para modernizar as travessias, incluindo a do Litoral Norte. A iniciativa prevê investimentos privados da ordem de R$ 2 bilhões, com a renovação da frota com embarcações elétricas, melhorias nos terminais e adoção de novas tecnologias. A entrega dos envelopes está marcada para 13 de outubro de 2025.
Felicio explicou que a modelagem do sistema será pela disponibilidade de balsas, e não o pagamento por passageiros. “Conforme a disponibilidade de balsas, o concessionário passar a receber por elas. Ele vai ter o interesse de sempre disponibilizar aquele número previsto de balsa na sua totalidade, para que ele tenha o retorno econômico também nessas travessias”, afirmou.
O vice-governador disse ainda que as novas balsas, após o leilão, serão elétricas e com tecnologia que permitirá a navegação por instrumento.
“O sistema eletrificado traz sustentabilidade e, ao mesmo tempo, conforto para o usuário. A partir do terceiro ano, a troca de todas as balsas por balsas elétricas em todas as travessias, inclusive Ilhabela e São Sebastião”, contou.
“Balsas mais novas, com mais tecnologia, vão permitir um número menor de interrupções ao longo da jornada de travessia. Por exemplo, um nevoeiro. Hoje, a tecnologia que as balsas têm impede que elas possam transitar quando o tempo está mais fechado. Já com nova tecnologia, essas balsas poderão fazê-lo. É como um avião que dirige por instrumentos. Essas balsas já vêm com tecnologia para isso”, afirmou Felicio.