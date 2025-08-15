Tecnologia de reconhecimento facial auxilia prisão de procurado

Um homem procurado pela Justiça foi preso nesta quinta-feira (14) pela Romu ( Ronda Ostensiva Municipal) de Taubaté após ser identificado pelo sistema de monitoramento por câmeras do município. O flagrante ocorreu no bairro Cecap, por meio da tecnologia de reconhecimento facial integrada ao CGI (Centro de Gestão Integrada).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Prefeitura, o alerta foi emitido à central e, rapidamente, os operadores repassaram as características do suspeito às equipes em campo. Os agentes da Romu foram até o local informado e abordaram o homem. Durante a consulta no sistema Muralha Paulista, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pela Lei Maria da Penha. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

