Veja o vídeo do idoso que provocou acidente no Carrefour em SJC

Vídeo mostra o acidente com o idoso que perdeu o controle do veículo e invadiu uma estrutura de um posto de combustível dentro de um supermercado no Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, no início da tarde desta sexta-feira (15).

Automático, o carro invadiu e derrubou parte da estrutura do posto instalado no interior do estabelecimento, por volta das 13h50.