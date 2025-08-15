16 de agosto de 2025
COLISÃO

Veja o vídeo do idoso que provocou acidente no Carrefour em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Idoso perdeu o controle do carro dentro do posto
Vídeo mostra o acidente com o idoso que perdeu o controle do veículo e invadiu uma estrutura de um posto de combustível dentro de um supermercado no Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, no início da tarde desta sexta-feira (15).

Automático, o carro invadiu e derrubou parte da estrutura do posto instalado no interior do estabelecimento, por volta das 13h50.

Segundo informações preliminares, o motorista estava sozinho e perdeu o controle da direção, atingindo primeiro uma máquina de refrigerante e, em seguida, a coluna da cabine de cobrança do posto.

O impacto foi suficiente para derrubar a estrutura metálica e causar danos significativos no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro ao idoso, que, apesar do susto, estava lúcido e consciente. Ele foi a única vítima no incidente. As causas da colisão serão apuradas.

