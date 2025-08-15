Morta na região, Sarah era filha de pastor; assassino foi preso

A jovem Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que estava desaparecida desde domingo (10), foi encontrada morta nesta quinta-feira (14) em Ubatuba, no Litoral Norte. A família, que orava para que ela fosse encontrada com vida, recebeu a confirmação da morte com profunda comoção.

Sarah era filha do pastor Leonardo Pereira dos Santos, que usou as redes sociais para confirmar a trágica notícia. “Venho por essa mensagem agradecer a todos que ajudaram. Mas a Sarah foi encontrada… está morta”, disse o pai, em desabafo nas redes sociais.

