Morta na região, Sarah era filha de pastor; assassino foi preso

A jovem Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que estava desaparecida desde domingo (10), foi encontrada morta nesta quinta-feira (14) em Ubatuba, no Litoral Norte. A família, que orava para que ela fosse encontrada com vida, recebeu a confirmação da morte com profunda comoção.
Sarah era filha do pastor Leonardo Pereira dos Santos, que usou as redes sociais para confirmar a trágica notícia. “Venho por essa mensagem agradecer a todos que ajudaram. Mas a Sarah foi encontrada… está morta”, disse o pai, em desabafo nas redes sociais.
Dias antes, ele já havia expressado preocupação com o destino da filha, pedindo que as pessoas deixassem de lado julgamentos e se unissem para ajudar nas buscas. Segundo o pai, a filha 'gostava de curtir a vida, como todos os jovens'.
Sarah havia saído de Jundiaí, onde morava no bairro Vila Progresso, para passar o fim de semana em Ubatuba, na casa de um amigo. Segundo a família, ela manteve contato até o sábado (9), mas parou de responder mensagens no dia seguinte. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência, e amigos e parentes mobilizaram as redes sociais na tentativa de encontrá-la.
De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso e confessou o crime. As circunstâncias do assassinato ainda são investigadas.
A notícia gerou comoção e mensagens de apoio ao pastor e à mãe de Sarah.
“Que o Espírito Santo conforte o coração de todos”, escreveu uma amiga da família. "Meus sentimentos à família, é muito triste, ela tão jovem e linda ser morta desse jeito por um... eu nem sei descrever esse ser nojento, bandido endemoninhado. Que Deus conforte o coração de vocês", comentou Tania Nucci. "Inacreditável. Que Deus traga conforto ao coração de vocês. Que dor insuportável. Quando uma mãe/pai perde um filho, todos perdem um pedaço junto", comentou Lídia Pereira Becate.