URGENTE! Idoso perde controle de carro dentro do Carrefour em SJC

Um idoso perdeu o controle de um carro automático e provocou um acidente dentro de um supermercado no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos, no início da tarde desta sexta-feira (15). O veículo invadiu e derrubou parte da estrutura de um posto de gasolina instalado no interior do estabelecimento, por volta das 13h50.

Segundo informações preliminares, o motorista estava sozinho e perdeu o controle da direção, atingindo primeiro uma máquina de refrigerante e, em seguida, a coluna da cabine de cobrança do posto. O impacto foi suficiente para derrubar a estrutura metálica e causar danos significativos no local.