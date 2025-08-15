Adeus, Sarah: jovem desaparecida é achada morta na região

A jovem Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (10), foi encontrada morta em Ubatuba, no Litoral Norte. Um homem foi preso e confessou o crime, segundo a polícia.

Sarah havia saído de casa, no bairro Vila Progresso, em Jundiaí, com destino a Ubatuba, onde passaria o fim de semana na casa de um amigo. De acordo com familiares, ela manteve contato até o sábado (9), mas deixou de responder mensagens no dia seguinte.