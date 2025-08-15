Mulher se confunde com carro automático, atropela e mata marido

Um homem morreu após ser atropelado pela própria esposa na manhã desta sexta-feira (15), no limite entre Betim e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a motorista havia tirado a carteira de habilitação há poucos dias e se confundiu com os pedais do carro automático.
O acidente aconteceu por volta das 6h45, na rua Monte Belo, bairro Industrial São Luiz. Testemunhas contaram que a mulher manobrava o veículo para sair da garagem quando atingiu o marido, que estava em frente ao carro.
Equipes de resgate e da polícia foram acionadas imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A perícia da Polícia Civil foi chamada para investigar as circunstâncias da tragédia.
De acordo com vizinhos, o casal era conhecido na região e a motorista estaria muito abalada com o ocorrido. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Betim.