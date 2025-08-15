Mulher se confunde com carro automático, atropela e mata marido

Um homem morreu após ser atropelado pela própria esposa na manhã desta sexta-feira (15), no limite entre Betim e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a motorista havia tirado a carteira de habilitação há poucos dias e se confundiu com os pedais do carro automático.

O acidente aconteceu por volta das 6h45, na rua Monte Belo, bairro Industrial São Luiz. Testemunhas contaram que a mulher manobrava o veículo para sair da garagem quando atingiu o marido, que estava em frente ao carro.