Edital de câmeras do Muralha Paulista é suspenso no Vale

O governo do Estado de São Paulo suspendeu, mais uma vez, o edital para a compra de câmeras de monitoramento do programa ‘Muralha Paulista’ para o Vale do Paraíba, região que tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de homicídios do estado.

Suspenso desde outubro de 2023, o edital para a aquisição de 350 câmeras de monitoramento havia sido relançado em maio deste ano, após diversos prazos descumpridos. No entanto, o edital foi novamente cancelado.

Segundo o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), o edital passa por adequações técnicas para ser republicado em breve. A data não foi informada.

“Depois da republicação do edital, nós temos um prazo até o final do ano, com certeza as câmeras já vão estar ativas e interligadas ao nosso Muralha Paulista”, disse Felicio.

Muralha Paulista.