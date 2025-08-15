Edital de câmeras do Muralha Paulista é suspenso no Vale

O governo do Estado de São Paulo suspendeu, mais uma vez, o edital para a compra de câmeras de monitoramento do programa ‘Muralha Paulista’ para o Vale do Paraíba, região que tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de homicídios do estado.
Suspenso desde outubro de 2023, o edital para a aquisição de 350 câmeras de monitoramento havia sido relançado em maio deste ano, após diversos prazos descumpridos. No entanto, o edital foi novamente cancelado.
Segundo o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), o edital passa por adequações técnicas para ser republicado em breve. A data não foi informada.
“Depois da republicação do edital, nós temos um prazo até o final do ano, com certeza as câmeras já vão estar ativas e interligadas ao nosso Muralha Paulista”, disse Felicio.
Muralha Paulista.
O programa ‘Muralha Paulista’ é um sistema integrado de fluxo de dados que permite trabalhar com inteligência as imagens de câmeras de monitoramento privadas ou públicas para gerar informações sobre criminalidade.
O objetivo é integrar diferentes bases de dados e sistemas de videomonitoramento já existentes no estado, principalmente em municípios e órgãos públicos. O Vale do Paraíba será a primeira região do estado a receber as câmeras do programa.
“Essas câmeras fazem parte de uma das etapas do Muralha Paulista, que tem o aplicativo para a Polícia Militar e a integração. Inclusive a cidade de Taubaté já tem hoje suas câmeras integradas com o Muralha Paulista”, disse Felicio.
“Com isso, câmeras que não são inteligentes passam a mandar as suas imagens para São Paulo, que processa essas imagens e aí elas passam a ser câmeras inteligentes. Efetivamente aqui no Vale será a primeira região do estado de São Paulo a receber as câmeras do Muralha.”
O edital suspenso previa instalar câmeras de vigilância em todas as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Todos os municípios estavam contemplados, o que não deve mudar no novo edital. Felicio disse ainda que o Vale vai receber mais policiais militares e civis, como escrivães e delegados.
“A região já recebeu mais de 240 homens e mulheres das forças de segurança entre Polícia Civil e Polícia Militar e agora com esses mais 4.100 que chegam, que passam a efetivamente atuar no estado, a região também será contemplada. No momento certo nós vamos divulgar quantos policiais militares, quantos delegados, escrivães também irão para cada lugar do estado”, afirmou Felicio.
Presídio.
O vice-governador também confirmou a transferência de presos da Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como ‘Presídio dos Famosos’, para outras unidades do estado. A P2 passará a receber presos do regime semiaberto e deixará de abrigar criminosos condenados em casos de comoção social, como o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand.
“Essa é uma decisão técnica por parte da SAP [Secretaria de Administração Penitenciária], a transformação do nosso presídio de Tremembé para o presídio de semiaberto. E aqueles famosos que estão ali serão transferidos para locais onde eles vão ter mais segurança, não só para eles, mas que eles possam também estar junto com os outros presos com uma condição de segurança adequada”, disse Felicio.
Ele não confirmou se os presos da P2 serão transferidos para o presídio de Potim, também no Vale. “Não existe essa confirmação. É para outras penitenciárias com certeza. Mas por uma questão de segurança a gente não pode dizer exatamente onde cada um estará, mas necessariamente eles não irão em bloco. Ou seja, todos aqueles que saem vão a um único local. Isso vai ser dividido entre as várias penitenciárias do estado de São Paulo”.