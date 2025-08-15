'Não tenho medo da morte': as últimas palavras da ‘Diaba Loira’

"Não tenho medo da morte. Não saio viva, só me entrego no caixão." Essas foram as palavras ditas por Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, antes de ser morta durante a guerra entre facções no Rio de Janeiro. A traficante foi executada na noite desta quinta-feira (14) e teve o corpo desovado na Rua Cametá, em Cascadura, na zona norte da capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, Eweline foi identificada pelas tatuagens espalhadas pelo corpo. Natural de Santa Catarina, ela ingressou no Comando Vermelho em 2022, após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro, que a esfaqueou e perfurou seu pulmão. Após cirurgia e recuperação, mudou-se para o Rio para integrar a facção.