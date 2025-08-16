Auxílio de R$ 500 para mulheres vítimas de violência na região

No Vale do Paraíba, 28 municípios oferecem auxílio-aluguel do Governo de São Paulo para mulheres de baixa renda vítimas de violência.

O benefício, no valor de R$ 500 mensais, é pago por até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Entre março e agosto de 2025, o total pago foi de R$ 334 mil para 198 beneficiárias na região.