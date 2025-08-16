Auxílio de R$ 500 para mulheres vítimas de violência na região

No Vale do Paraíba, 28 municípios oferecem auxílio-aluguel do Governo de São Paulo para mulheres de baixa renda vítimas de violência.
O benefício, no valor de R$ 500 mensais, é pago por até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Entre março e agosto de 2025, o total pago foi de R$ 334 mil para 198 beneficiárias na região.
Para ter direito ao auxílio, as mulheres precisam morar no estado, ter uma medida protetiva vigente, comprovar renda familiar de até dois salários-mínimos antes da separação do agressor e apresentar documentos que demonstrem vulnerabilidade. O pedido é feito na rede municipal de assistência social.
O valor do auxílio é depositado em uma poupança social do Banco do Brasil.
Além do recurso financeiro, as beneficiárias recebem acompanhamento de equipes de assistência social e são inseridas em serviços de apoio como atendimento psicológico, capacitação profissional e programas de transferência de renda, visando a autonomia e o rompimento do ciclo de violência.
Para buscar ajuda, mulheres podem procurar os Cras (Centros de Referência da Assistência Social), os Creas (Centros de Referência Especializados), as DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher), as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), hospitais, Ministério Público, Defensoria Pública e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).