'Tarcísio aceita ser candidato se Bolsonaro chamar', diz Felicio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será candidato à Presidência da República em 2026 se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o convocar para disputar o cargo, como candidato da direita contra a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa é a opinião do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), que cumpriu agenda nesta sexta-feira (15) em Taubaté, em encontro com prefeitos da região filiados ao Consórcio Intermunicipal Três Rios, que congrega 23 cidades.