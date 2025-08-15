Taubaté pega o São Caetano em despedida melancólica da temporada

O Taubaté se despede da Copa Paulista de forma melancólica na tarde deste sábado (16), quando recebe o São Caetano, a partir das 15h, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.
Essa é a décima e última rodada do grupo 4, que já tem os quatro classificados garantidos de forma antecipada. Inclusive, o Azulão, adversário de logo mais do Burro da Central, é um dos que se garantiu.
Para o Taubaté, sob comando do técnico Rogério Henrique, a partida de logo mais será a chance de dar espaço para jogadores pouco utilizados durante a campanha. Com 7 pontos, o time da região está em penúltimo lugar, com vantagem no saldo de gols sobre o Santo André.
Na rodada passada, fora de casa, perdeu por 2 a 1 para a Portuguesa Santista, placar que decretou a eliminação antecipada dos taubateanos. E o único triunfo até agora foi justamente sobre o São Caetano, quando fez 2 a 0, fora de casa.
Aliás, o Taubaté ainda não sabe o que é vencer em casa nesta Copa Paulista. E o último triunfo em casa neste ano foi no dia 19 de março, quando venceu o arquirrival São José por 1 a 0, eliminando a Águia nas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Depois disso, o Burro da Central só colecionou resultados ruins como mandante. E, após o quarto lugar na Série A-2, quando esteve próximo do acesso, fecha o ano eliminado no torneio que poderia render uma vaga inédita na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.
Após o jogo de logo mais, o Taubaté, que elegeu sua nova diretoria nesta semana, até 2028, já começa a focar no planejamento para a Série A-2 do ano que vem.
Ficha técnica
Taubaté
Felipe; Pedrinho, Ruan Albert, Lucas Anselmo e Udson; Peloggia, Maycon, Claudino e Rafa Marcos; Rick Sena e Brandão; Técnico: Rogério Henrique
São Caetano
Caio Monteiro; Luan Carvalho, Daniel Santos, Vitão e Leandro Gonçalves; Romulo, Rafael Baiano, Luiz Henrique e Caiuby; Wesley Alex e Jobson Bahia. Técnico: Reginaldo Lima
Árbitro: Caio Carvalho Pereira. Local: estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Data: sábado, 16 de agosto de 2025. Horário: 15h