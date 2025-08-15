Sem público, São José recebe a Briosa e mira 1º lugar geral

O São José recebe a Portuguesa Santista na tarde deste sábado (16), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo válido pela última rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.
Neste confronto, que terão transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão, a Águia do Vale terá um clima diferente. Isso porque o jogo será de portões fechados devido à punição por tempo indeterminado sofrido pelo clube após o jogo contra o Santo André, quando o ônibus da delegação visitante foi atingido por pedradas vindas de membros de torcida joseense.
Além disso, o São José vem de derrota para o Oeste em Osasco na última segunda-feira (11), quando levou 2 a 1 e atuou cheio de reservas, até por já estar classificado. De todo o modo, a Águia do Vale tem mais um objetivo para tentar alcançar.
Com 19 pontos, já tem a liderança da chave assegurada, mas ainda busca a melhor campanha geral, hoje com o XV de Piracicaba. Assim, tem que vencer e torcer para o Nhô Quim não ganhar em casa do Paulista de Jundiaí.
Por outro lado, a Briosa, também classificada, tem 14 pontos, em segundo lugar na chave, mas podendo cair para o quarto se não vencer. Então, a partida terá alguns interesses em disputa e o técnico Marcelo Marelli poderá novamente poupar alguns atletas para já pensar na segunda fase, que será disputada no mata-mata.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Luis Gustavo, Gustavo Brandão, Paulo Cesar e Luis Fernando; Jeferson Lima, Danilo Fidelis, Flavio Henrique e Cristiano; Vinícius Tanque e Rone. Técnico: Marcelo Marelli
Portuguesa Santista
Léo Stefen; Isaque, Nicollas, Diogo Rangel e Pedro Mota; Willian Daltro, Kevin Mercado, Vinicius Andrade e Carlos Alberto; Marcus Paraíba e Eliandro. Técnico: Alex Alves
Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 16 de agosto de 2025. Horário: 15h