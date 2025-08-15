Sem público, São José recebe a Briosa e mira 1º lugar geral

O São José recebe a Portuguesa Santista na tarde deste sábado (16), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo válido pela última rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.

Neste confronto, que terão transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão, a Águia do Vale terá um clima diferente. Isso porque o jogo será de portões fechados devido à punição por tempo indeterminado sofrido pelo clube após o jogo contra o Santo André, quando o ônibus da delegação visitante foi atingido por pedradas vindas de membros de torcida joseense.