Milagre? Idoso é declarado morto e ‘ressuscita’ uma hora depois

Um caso raro e impressionante mobilizou médicos, enfermeiros e familiares no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna (BA). O aposentado Damião José dos Santos, 72 anos, foi declarado morto por dois médicos após uma parada cardiorrespiratória na última quarta-feira (13), mas voltou a apresentar sinais vitais cerca de uma hora depois.
Segundo a direção do hospital, o fenômeno, apesar de incomum, é descrito na literatura médica. Damião estava em estado grave quando sofreu a parada. Durante 15 minutos, a equipe tentou reanimá-lo, mas não houve atividade elétrica cardíaca, pulso ou reflexos. O óbito foi confirmado por dois médicos e comunicado à família.
Porém, cerca de uma hora depois, movimentos respiratórios sutis foram percebidos, e imediatamente a equipe reiniciou os procedimentos de estabilização.
“Contrariando as expectativas diante da gravidade, o paciente apresenta critérios objetivos de melhora clínica”, informou o hospital em nota.
A irmã do idoso, Maria Cristina dos Santos, classificou o episódio como “um presente de Deus”. “Estamos reunidos, na expectativa de que Deus conclua o milagre e ele possa voltar para casa”, disse. O caso segue em acompanhamento médico.