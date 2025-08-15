Milagre? Idoso é declarado morto e ‘ressuscita’ uma hora depois

Um caso raro e impressionante mobilizou médicos, enfermeiros e familiares no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna (BA). O aposentado Damião José dos Santos, 72 anos, foi declarado morto por dois médicos após uma parada cardiorrespiratória na última quarta-feira (13), mas voltou a apresentar sinais vitais cerca de uma hora depois.

Segundo a direção do hospital, o fenômeno, apesar de incomum, é descrito na literatura médica. Damião estava em estado grave quando sofreu a parada. Durante 15 minutos, a equipe tentou reanimá-lo, mas não houve atividade elétrica cardíaca, pulso ou reflexos. O óbito foi confirmado por dois médicos e comunicado à família.