SJC: Arte urbana celebra pioneiros da industrialização joseense

Um novo mural em São José dos Campos une arte e história para celebrar os pioneiros industriais da cidade, Eugênio e Anna Bonadio.

A obra, pintada à mão pelo artista Careca Pinturas, ocupa os tapumes do futuro empreendimento Pátio São José Smart Living, no terreno que pertenceu à família, esquina entre as ruas Eugênio Bonadio e Humaitá.

