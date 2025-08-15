15 de agosto de 2025
ARTE URBANA

SJC: Arte urbana celebra pioneiros da industrialização joseense

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mural em homenagem a Eugênio e Anna Bonadio
Mural em homenagem a Eugênio e Anna Bonadio

Um novo mural em São José dos Campos une arte e história para celebrar os pioneiros industriais da cidade, Eugênio e Anna Bonadio.

A obra, pintada à mão pelo artista Careca Pinturas, ocupa os tapumes do futuro empreendimento Pátio São José Smart Living, no terreno que pertenceu à família, esquina entre as ruas Eugênio Bonadio e Humaitá.

O casal foi o responsável pela Fábrica de Louças Santo Eugênio, o primeiro grande empreendimento fabril a se instalar no município, em 1920. Esse marco não apenas deu início à jornada industrial de São José dos Campos, mas também contribuiu para o desenvolvimento regional.

A iniciativa é da empresa CF Negócios Imobiliários e conecta história a um projeto de inovação imobiliária.

O mural, que ficará exposto por quatro anos, resgata a memória desses pioneiros e serve como uma ponte entre o passado e o presente.

