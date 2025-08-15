15 de agosto de 2025
TRÁFICO

‘Diaba Loira’: traficante é morta e corpo desovado por rivais

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
A noite desta quinta-feira (14) foi marcada por mais um episódio de violência no Rio de Janeiro. A traficante Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, foi executada e teve o corpo desovado na Rua Cametá, em Cascadura, na zona norte da capital.

Segundo a Polícia Militar, a identificação foi possível graças às diversas tatuagens espalhadas pelo corpo da vítima. Eweline, natural de Santa Catarina, ingressou no Comando Vermelho em 2022, após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro, que a esfaqueou e perfurou seu pulmão. Ela passou por cirurgia e, após a recuperação, mudou-se para o Rio para integrar a facção.

De acordo com as investigações, a “Diaba Loira” havia rompido com o Comando Vermelho e passou a atuar como soldado do Terceiro Comando Puro, facção rival. A Polícia Civil apura se o assassinato foi motivado pela troca de lado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

