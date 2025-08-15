‘Diaba Loira’: traficante é morta e corpo desovado por rivais

A noite desta quinta-feira (14) foi marcada por mais um episódio de violência no Rio de Janeiro. A traficante Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, foi executada e teve o corpo desovado na Rua Cametá, em Cascadura, na zona norte da capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, a identificação foi possível graças às diversas tatuagens espalhadas pelo corpo da vítima. Eweline, natural de Santa Catarina, ingressou no Comando Vermelho em 2022, após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro, que a esfaqueou e perfurou seu pulmão. Ela passou por cirurgia e, após a recuperação, mudou-se para o Rio para integrar a facção.