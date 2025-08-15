Idosa sai para procurar filho e é achada enterrada em cova rasa

O desaparecimento de Maria Alice Torres Guimarães, 83 anos, terminou de forma trágica e brutal. A aposentada, que estava sumida desde 9 de agosto, foi encontrada morta na última quarta-feira (13) em uma área de mata no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).
Segundo a Polícia, o corpo da idosa estava carbonizado, enterrado em uma cova rasa e apresentava indícios de violência sexual.
De acordo com uma amiga da família, que pediu para não ser identificada, Maria Alice deixou a casa onde vivia, no bairro Parque Hawai, para passar o fim de semana com familiares na localidade de Mangabeira, em razão do Dia dos Pais. Ao chegar, soube que um de seus filhos — dependente químico — estava desaparecido havia três dias. Preocupada, decidiu sair para procurá-lo e não foi mais vista.
A Polícia Civil do Ceará investiga o caso como homicídio qualificado e busca identificar os responsáveis. O crime gerou comoção e revolta na comunidade.