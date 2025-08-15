Mistério: mulher pede socorro em cemitério e depois desaparece

Mistério: uma ocorrência inusitada e cercada de mistério mobilizou o Corpo de Bombeiros . A corporação recebeu uma chamada informando que uma mulher estaria presa em um cemitério, pedindo socorro.
O caso aconteceu em Curitiba (PR), na noite da última quinta-feira (14).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegar ao local, as equipes realizaram buscas por todos os portões do cemitério, mas não encontraram ninguém. Segundo o sargento Bova, seria improvável que a suposta vítima tivesse escapado sozinha, já que as grades do local possuem lâminas afiadas que dificultariam a fuga.
Os bombeiros também conversaram com moradores e comerciantes da região, mas ninguém relatou ter visto algo suspeito. Uma ligação foi feita para o número que acionou o atendimento, mas não houve resposta.
Até o momento, não há informações sobre a identidade ou o paradeiro da mulher citada na denúncia. O caso permanece sem explicações e chama a atenção pela estranheza das circunstâncias.