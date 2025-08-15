15 de agosto de 2025
ARMA DE FOGO

Casal preso com armas e munições na Dutra

Por Da Redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Um casal foi preso na madrugada desta sexta-feira (15) por porte ilegal de arma de fogo na Rodovia Presidente Dutra, em Roseira.
A prisão foi realizada pela Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante uma abordagem.

Com o casal, os policiais encontraram uma garrucha de calibre .38 e uma pistola de calibre .635 carregada com três munições.

Eles foram conduzidos à delegacia de Guaratinguetá para o registro da ocorrência.

