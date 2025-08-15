15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESO

Homem ateia fogo em mulher, é detido e liberado em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem chegou a ser preso, mas foi liberado
Homem chegou a ser preso, mas foi liberado

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (14) um homem investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em 8 de agosto, na zona leste de São José dos Campos. Ele é acusado de atear fogo em uma mulher em frente a um bar, deixando a vítima internada em estado grave no Pronto Socorro Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a prisão ocorreu após denúncia recebida pelo 190, informando que o suspeito estaria escondido em um apartamento na Estrada do Mato Dentro. A equipe da Força Tática realizou diligências e conseguiu localizar o indivíduo, embora o número exato do imóvel não tenha sido informado.

O homem foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado. Após ser ouvido, ele acabou liberado.

A vítima permanece hospitalizada em estado grave.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários