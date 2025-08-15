Homem ateia fogo em mulher, é detido e liberado em SJC

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (14) um homem investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em 8 de agosto, na zona leste de São José dos Campos. Ele é acusado de atear fogo em uma mulher em frente a um bar, deixando a vítima internada em estado grave no Pronto Socorro Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a prisão ocorreu após denúncia recebida pelo 190, informando que o suspeito estaria escondido em um apartamento na Estrada do Mato Dentro. A equipe da Força Tática realizou diligências e conseguiu localizar o indivíduo, embora o número exato do imóvel não tenha sido informado.