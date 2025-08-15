Homem acusado de tentativa de homicídio é localizado e preso

Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi preso nesta quinta-feira (14) por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe recebeu informações de que ele estava escondido no bairro Pedra Branca, área rural em Cunha, e se dirigiu ao local onde ele foi capturado e conduzido à delegacia de polícia para registro da ocorrência.