15 de agosto de 2025
PRISÃO POR FURTO

Mulher procurada por furto é presa por PM em Cruzeiro

Por Da Redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Uma mulher procurada por furto foi presa na noite desta quinta-feira (14), no bairro dos Comerciários em Cruzeiro.

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) a abordaram em posse de mandado de prisão.

Ela foi conduzida à delegacia de polícia para registro da ocorrência, permanecendo presa.

