Mulher procurada por furto é presa por PM em Cruzeiro

Uma mulher procurada por furto foi presa na noite desta quinta-feira (14), no bairro dos Comerciários em Cruzeiro.

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) a abordaram em posse de mandado de prisão.

