Assaltante de farmácia preso em ação da PM em São José

Um homem que assaltou uma farmácia na avenida Adhemar de Barros, no centro de São José dos Campos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (15).

A prisão, feita por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) às 4h07, ocorreu durante um patrulhamento.

