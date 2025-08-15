Assaltante de farmácia preso em ação da PM em São José

Um homem que assaltou uma farmácia na avenida Adhemar de Barros, no centro de São José dos Campos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (15).
A prisão, feita por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) às 4h07, ocorreu durante um patrulhamento.
Os agentes avistaram um homem com as características do criminoso e o abordaram. A vítima do roubo o reconheceu, confirmando que ele era o autor do crime. O valor subtraído, de R$ 80,00, foi recuperado e devolvido ao funcionário da farmácia. O criminoso permaneceu à disposição da Justiça.