15 de agosto de 2025
ROUBO E PRISÃO

Assaltante de farmácia preso em ação da PM em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem que assaltou uma farmácia na avenida Adhemar de Barros, no centro de São José dos Campos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (15).

A prisão, feita por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) às 4h07, ocorreu durante um patrulhamento.

Os agentes avistaram um homem com as características do criminoso e o abordaram. A vítima do roubo o reconheceu, confirmando que ele era o autor do crime. O valor subtraído, de R$ 80,00, foi recuperado e devolvido ao funcionário da farmácia. O criminoso permaneceu à disposição da Justiça.

