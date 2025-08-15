Casal preso e drogas apreendidas em ação da PM em São José

Na noite da última quinta-feira (14), um casal foi preso por tráfico de drogas em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na rua José Pereira Filho, após denúncias que mobilizaram a equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp