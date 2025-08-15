Casal preso e drogas apreendidas em ação da PM em São José

Na noite da última quinta-feira (14), um casal foi preso por tráfico de drogas em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na rua José Pereira Filho, após denúncias que mobilizaram a equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Os policiais avistaram um trio, mas um homem fugiu para uma área de mata. Um casal tentou se evadir em direção à UPA Alto da Ponte, mas foi capturado.
Durante buscas na mata, os policiais encontraram, debaixo de folhas, uma sacola com 202 porções de crack (65 gramas), 118 de cocaína (180 gramas) e 137 de maconha (320 gramas), além de R$ 7 em dinheiro.
O homem do casal também portava uma porção de maconha e R$ 5,25.
A mulher apontou seu parceiro como o responsável pela venda de drogas. Ambos foram levados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos.