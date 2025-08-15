Influenciador Hytalo Santos é preso acusado de explorar menores

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos para redes sociais, com foco na chamada “adultização” de crianças e adolescentes.
O caso veio à tona após um vídeo do youtuber Felca viralizar na última semana. Na gravação, ele denuncia que Hytalo promovia dinâmicas envolvendo adolescentes em beijos, festas com consumo de álcool e danças de cunho sensual, lucrando com a sexualização juvenil.
As imagens geraram repercussão nacional e motivaram o MP-PB a pedir medidas judiciais. Segundo o órgão, há indícios de que o influenciador oferecia benefícios a familiares dos menores em troca de emancipação, permitindo que participassem dos vídeos. Hytalo nega as acusações.
Por ordem judicial, foram realizadas buscas e apreensões em endereços ligados a ele. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio das redes sociais do investigado e proibiu qualquer contato com os adolescentes citados no processo. Sua conta no Instagram está fora do ar desde 8 de agosto.
A promotora Ana Maria França também solicitou que todos os vídeos já publicados sejam desmonetizados, medida que foi acatada para impedir que o influenciador tenha ganhos financeiros com o conteúdo investigado. A decisão é provisória, e as apurações continuam.