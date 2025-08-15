Influenciador Hytalo Santos é preso acusado de explorar menores

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos para redes sociais, com foco na chamada “adultização” de crianças e adolescentes.

O caso veio à tona após um vídeo do youtuber Felca viralizar na última semana. Na gravação, ele denuncia que Hytalo promovia dinâmicas envolvendo adolescentes em beijos, festas com consumo de álcool e danças de cunho sensual, lucrando com a sexualização juvenil.