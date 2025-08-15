URGENTE: Jovem é arremessado de carro em grave acidente no Vale

Um acidente na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na noite dessa quinta-feira (14), feriu gravemente um jovem de 18 anos após ele ser arremessado para fora do veículo. O caso ocorreu no km 168,2, na pista sentido Rio de Janeiro, em trecho em declive conhecido pelo alto índice de acidentes, segundo registro policial.

O motorista do carro, de 22 anos, não possuía habilitação e foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante por dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).