URGENTE: Jovem é arremessado de carro em grave acidente no Vale

Um acidente na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na noite dessa quinta-feira (14), feriu gravemente um jovem de 18 anos após ele ser arremessado para fora do veículo. O caso ocorreu no km 168,2, na pista sentido Rio de Janeiro, em trecho em declive conhecido pelo alto índice de acidentes, segundo registro policial.
O motorista do carro, de 22 anos, não possuía habilitação e foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante por dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
A autoridade policial arbitrou fiança equivalente a quatro salários mínimos, que não foi recolhida até a emissão do boletim, e o indiciado foi recolhido ao Centro de Triagem de Jacareí.
De acordo com o histórico do boletim, os policiais rodoviários federais foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima grave, arremessada do veículo.
No local, constataram a colisão envolvendo o Logan, conduzido pelo jovem, de 22 anos (sem CNH), e o caminhão dirigido por um homem, de 50 anos.
No carro havia uma mulher, de 24 anos, que estava no banco do passageiro e outro jovem, de 18 anos, que estava no banco traseiro e foi arremessado do veículo com o impacto do acidente.
Nos depoimentos registrados em áudio e vídeo, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) ressalta que o acidente foi causado pelo fato de o motorista do carro dirigir sem habilitação.
O caminhoneiro declarou que o Logan vinha pelo acostamento, bateu na lateral do caminhão, rodou e atingiu a mureta. A passageira da frente disse que sentiu o impacto e o giro do carro e, ao olhar para trás, não viu mais o passageiro de trás, que estava caído ao solo do lado de fora.
Ela também afirmou acreditar que o condutor não possuía habilitação. O motorista do carro permaneceu em silêncio, após ciência de seus direitos.
Considerando os elementos de autoria e materialidade, foi decretada a prisão em flagrante do motorista. O boletim também registra que o motorista do carro já responde a processo criminal anterior por conduzir veículo sem habilitação.
Em declive, o trecho do km 168,2 tem índice elevado de acidentes, segundo o registro. Motoristas que trafegam pela área devem reduzir a velocidade antecipadamente e evitar uso do acostamento, que é exclusivo para emergências.