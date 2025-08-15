Criminoso procurado no Paraná é capturado pela PM em Aparecida

Um homem procurado pela justiça do estado do Paraná foi capturado em Aparecida, pela Polícia Militar, nessa quinta-feira (14).

Policiais militares da patrulha de moto do 23º BPM/I abordaram o criminoso pela rodovia Presidente Dutra, na altura do km 72.