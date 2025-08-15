Criminoso procurado no Paraná é capturado pela PM em Aparecida

Um homem procurado pela justiça do estado do Paraná foi capturado em Aparecida, pela Polícia Militar, nessa quinta-feira (14).
Policiais militares da patrulha de moto do 23º BPM/I abordaram o criminoso pela rodovia Presidente Dutra, na altura do km 72.
A equipe policial realizou a consulta criminal, através do aplicativo Muralha Paulista, e constatou um mandado de prisão emitido pela justiça do Paraná, pelos crimes de furto e receptação.
O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Guaratinguetá, para registro da ocorrência.