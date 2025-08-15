Felicio se reúne com prefeitos do Vale em agenda nesta sexta

O vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), se reunirá com dirigentes do Consórcio Intermunicipal Três Rios nesta sexta-feira (15), em Taubaté. O grupo reúne 23 municípios do Vale do Paraíba.

Na ocasião, Felicio vai apresentar as ações previstas para a região e os leilões programados para este ano, como a modernização das travessias hídricas e a implantação do túnel imerso Santos–Guarujá.