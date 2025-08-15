Felicio se reúne com prefeitos do Vale em agenda nesta sexta

O vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), se reunirá com dirigentes do Consórcio Intermunicipal Três Rios nesta sexta-feira (15), em Taubaté. O grupo reúne 23 municípios do Vale do Paraíba.
Na ocasião, Felicio vai apresentar as ações previstas para a região e os leilões programados para este ano, como a modernização das travessias hídricas e a implantação do túnel imerso Santos–Guarujá.
O Consórcio Três Rios é presidido pelo prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), e tem por objetivo auxiliar os municípios na gestão pública, com foco na sustentabilidade.
Segundo o órgão, o principal objetivo é fornecer soluções ambientais na gestão das cidades, contribuindo com a segurança, qualidade e responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável das comunidades.
Atualmente, o consórcio é composto por 23 municípios do Vale do Paraíba, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, entre eles Taubaté, Caraguatatuba e Caçapava, representando mais 1,8 milhão de habitantes.