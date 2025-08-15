‘Pessoa extraordinária’: amigos se despedem do mecânico Totó

Morreu nessa semana o mecânico Astrogildo de Melo, morador de Lorena e carinhosamente conhecido como Totó. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo do mecânico foi velado no Velório Municipal de Lorena, e depois sepultado no cemitério da cidade.
Astrogildo era morador do bairro da Cruz e sempre foi um profissional dedicado, gentil e trabalhador, atendendo seus clientes com simpatia e profissionalismo.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a morte do mecânico e o homenagearam, com palavras carinhosas para os familiares e lembranças de passagens com Astrogildo.
“Totó me ajudou muito no começo da minha caminhada de mecânico, me emprestava ferramentas e até mesmo um espaço lá na oficina dele pra eu trabalhar e ganhar meus clientes pouco a pouco, sempre disposto a ajudar”, disse Géssio Santos.
“Não poderia deixar de exaltar a pessoa extraordinária que ele foi na Terra, tenho certeza que plantou coisas boas por toda parte, era uma pessoa honesta e generosa”, afirmou Thayná Marcely.
Andrea Carvalho escreveu: “Quero amigo, grande profissional, homem de coração gigante! Só tenho agradecer por tudo”.
David Cocenza comentou: “Totó... Me socorreu várias vezes, sempre disposto, alegrinho...Cumpriu sua jornada”.
Luiz Antônio Ramos disse: “Totó foi meu primeiro patrão na mecânica, hoje oficina 54. Meus sentimentos à família”.
“Grande profissional, mais um companheiro que se vai, meus sentimentos que Deus console o coração de todos”, disse Julio César de Carvalho.
Breno Libânio completou: “Esse querido vai fazer muita falta sem dúvidas, certa vez me resgatou em uma região rural no domingo após o almoço, ele nem conhecia o local, porém me encontrou. Sou muito grato pelo profissionalismo e dedicação que ele tinha”.