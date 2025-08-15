‘Pessoa extraordinária’: amigos se despedem do mecânico Totó

Morreu nessa semana o mecânico Astrogildo de Melo, morador de Lorena e carinhosamente conhecido como Totó. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do mecânico foi velado no Velório Municipal de Lorena, e depois sepultado no cemitério da cidade.