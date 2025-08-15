Incêndio atinge loja em Caraguatatuba

Os bombeiros de Caraguatatuba combateram um incêndio de grandes proporções em uma loja da Auto Zone, localizada na Praça Primeiro Centenário, nº 49, no bairro Indaiá, na madrugada desta quinta-feira (15).

Acionadas pela polícia às 3h53, as equipes se depararam com o telhado em chamas.

