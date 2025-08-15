15 de agosto de 2025
INCÊNDIO

Incêndio atinge loja em Caraguatatuba

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Os bombeiros de Caraguatatuba combateram um incêndio de grandes proporções em uma loja da Auto Zone, localizada na Praça Primeiro Centenário, nº 49, no bairro Indaiá, na madrugada desta quinta-feira (15).

Acionadas pela polícia às 3h53, as equipes se depararam com o telhado em chamas.

A operação para controlar o fogo, que atingiu uma área de cerca de 700 metros quadrados, exigiu 15 mil litros de água e contou com o apoio de bombeiros de São Sebastião e da Concessionária Tamoios, que cedeu um caminhão-pipa e uma unidade de resgate.

O incêndio foi totalmente controlado e o local, deixado em segurança.

