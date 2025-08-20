Alma e coração: amor entre cão e tutora completa 110 anos em SJC

Essa é uma história de amor incondicional que transcende a racionalidade humana.

Ela narra a vida compartilhada entre uma mulher e sua cadela vira-lata caramelo, encontrada na rua. O amor entre as duas marcou São José dos Campos e tornou-se transcendental, unindo alma e coração e completando 110 anos no último dia 13 de agosto.

