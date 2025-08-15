Ressaca: Marinha alerta para ondas de até 2,5 metros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca marítima, nesta quinta-feira (14), para o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A faixa litorânea em alerta vai de Ilhabela até Arraial do Cabo (RJ).

