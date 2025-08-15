Ressaca: Marinha alerta para ondas de até 2,5 metros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca marítima, nesta quinta-feira (14), para o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro.
A faixa litorânea em alerta vai de Ilhabela até Arraial do Cabo (RJ).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A previsão é que as ondas atinjam até 2,5 metros de altura entre as madrugadas de sábado (16) e domingo (17). As ondas, que terão direção sudoeste a sul, são causadas pela passagem de uma frente fria.
Por conta do fenômeno, a Marinha recomenda que moradores e turistas evitem a prática de esportes no mar, como surfe e windsurfe, e que redobrem a atenção ao pescar. Os navegantes devem consultar as condições do tempo no Facebook do Serviço Meteorológico Marinho antes de ir para o mar.