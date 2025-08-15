Operação da PM prende 2 homens por tráfico na região

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (14), em Ubatuba. A ação, conduzida por policiais do 20º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), ocorreu na região do Rio Escuro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante patrulhamento, a equipe abordou dois indivíduos, de 27 e 19 anos, próximos a uma área de mata. Na revista, os policiais encontraram uma sacola com drogas e dinheiro aos pés de um deles, L.S.C. No bolso do outro, D.D.T., foram localizados R$ 650 em notas trocadas, prática comum no tráfico.
Ambos foram detidos por tráfico de drogas.
Após a prisão, um parente de um deles informou à polícia sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência. No local, foi encontrado um tambor azul contendo grande quantidade de eppendorfs de cocaína vazios.
A ocorrência, registrada na delegacia de Ubatuba, resultou na apreensão de 60 eppendorfs de cocaína (48g), 135 porções de crack (87g), 82 porções de maconha (20g), R$ 769 em dinheiro e dois celulares (um iPhone XR10 branco e um Redmi S9 azul).
Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.