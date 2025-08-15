Operação da PM prende 2 homens por tráfico na região

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (14), em Ubatuba. A ação, conduzida por policiais do 20º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), ocorreu na região do Rio Escuro.

Durante patrulhamento, a equipe abordou dois indivíduos, de 27 e 19 anos, próximos a uma área de mata. Na revista, os policiais encontraram uma sacola com drogas e dinheiro aos pés de um deles, L.S.C. No bolso do outro, D.D.T., foram localizados R$ 650 em notas trocadas, prática comum no tráfico.