15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

Tráfico de drogas: homem é preso pela 2ª vez em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
Divulgação
Apreensão em São José dos Campos
Apreensão em São José dos Campos

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (14), em São José dos Campos.

A prisão, realizada por policiais da Rocam do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), ocorreu na Estrada Pedro Moacir de Almeida.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou o suspeito, que, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola e tentou fugir em direção a um campo de futebol. Ao abordá-lo, encontraram em seu bolso um celular, cinco pinos de cocaína e R$ 65 em dinheiro.

A sacola continha 80 porções de maconha, 35 de cocaína, oito frascos de lança-perfume e R$ 65,05 em dinheiro.

O homem já havia sido detido por outra equipe pelo mesmo motivo quatro dias antes, em 10 de agosto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

