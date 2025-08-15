Qual a previsão para Campos no fim de semana? Confira

O fim de semana na RMVale terá predomínio de céu nublado em várias cidades, com temperaturas amenas e poucas chances de chuva, de acordo com o Climatempo. Quem planeja passeios ao ar livre deve ficar atento às condições específicas de cada município.
Em São José dos Campos, tanto no sábado quanto no domingo, a mínima deve ser de 13°C e a máxima de 23°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto à noite o céu permanece encoberto, sem previsão de chuva.
Taubaté terá sábado com muitas nuvens e aberturas de sol, mínima de 13°C e máxima de 24°C. No domingo, o sol aparece entre nuvens, com mínima de 14°C e máxima de 25°C, mantendo o tempo seco.
Em Guaratinguetá, o sábado terá sol entre muitas nuvens, mínima de 13°C e máxima de 24°C. No domingo, o cenário se mantém similar, com mínima de 13°C e máxima de 25°C, sem registro de chuva significativa.
A litoral de Caraguatatuba apresenta previsão diferente: sábado será chuvoso pela manhã e à noite, com aberturas de sol à tarde, mínima de 15°C e máxima de 19°C. No domingo, o dia começa com sol e muitas nuvens, mas pancadas de chuva à tarde e noite chuvosa, com mínima de 15°C e máxima de 20°C.
Por fim, Campos do Jordão terá sábado de muitas nuvens, mas com algumas aberturas de sol, mínima de 8°C e máxima de 20°C. No domingo, o sol aparece entre nuvens durante o dia, e à noite o céu permanece encoberto, sem registro de precipitação, com mínima de 10°C e máxima de 20°C.
Em resumo, o fim de semana será de temperaturas agradáveis na RMVale, com destaque para as chuvas no litoral, enquanto o interior e o planalto permanecem predominantemente secos, com céu parcialmente nublado.