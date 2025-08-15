Qual a previsão para São José no fim de semana? Confira

O fim de semana na RMVale terá predomínio de céu nublado em várias cidades, com temperaturas amenas e poucas chances de chuva, de acordo com o Climatempo. Quem planeja passeios ao ar livre deve ficar atento às condições específicas de cada município.

Em São José dos Campos, tanto no sábado quanto no domingo, a mínima deve ser de 13°C e a máxima de 23°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto à noite o céu permanece encoberto, sem previsão de chuva.