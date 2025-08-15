Adeus, Lucas: o que diz o BO da morte de empresário em São José

A comoção tomou conta de São José dos Campos nesta quarta-feira (13) com a morte do empresário Lucas Lima, 29 anos, sócio do Bar 111, um dos mais conhecidos da cidade. O boletim de ocorrência aponta que Lucas foi encontrado já sem sinais vitais na sala do apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa-Lobos, no Jardim Apolo 1, bairro nobre da cidade.

O corpo de Lucas foi sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.