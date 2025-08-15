15 de agosto de 2025
JOVEM MUITO QUERIDO

Adeus, Lucas: o que diz o BO da morte de empresário em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A comoção tomou conta de São José dos Campos nesta quarta-feira (13) com a morte do empresário Lucas Lima, 29 anos, sócio do Bar 111, um dos mais conhecidos da cidade. O boletim de ocorrência aponta que Lucas foi encontrado já sem sinais vitais na sala do apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa-Lobos, no Jardim Apolo 1, bairro nobre da cidade.

O corpo de Lucas foi sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.

Segundo o registro policial, o corpo foi localizado pelo amigo e morador do mesmo imóvel. Embora dividissem o apartamento, os dois dormiam em quartos separados. Ao perceber que Lucas estava caído, o amigo acionou a Polícia Militar, que isolou a área para a chegada da perícia do Instituto de Criminalística.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames devem confirmar a causa da morte. O caso foi registrado como encontro de cadáver e está sob investigação do 1º DP (Distrito Policial).

Nas redes sociais, amigos, familiares e clientes do bar lamentaram a perda. Uma parente, Regiane Guimarães, declarou que Lucas sofreu um infarto, citando laudo médico, e fez um apelo contra especulações. “A internet é uma terra sem lei. Pessoas dão diagnósticos e julgam sem saber. Lucas era muito amado, uma pessoa ímpar. Infelizmente sua vida se findou por causa de um infarto. Sentiremos saudade eterna.”

A morte repentina de Lucas Lima deixa uma lacuna no cenário social e empresarial de São José dos Campos, onde era reconhecido pelo carisma e pela presença marcante à frente do Bar 111.

