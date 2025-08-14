Governo vai transferir presos famosos de Tremembé; entenda

O governo de São Paulo decidiu alterar o perfil dos detentos da Penitenciária 2 de Tremembé, e transferir os atuais presos para outra unidade. A P2, conhecida por abrigar criminosos condenados em casos de grande repercussão, como o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand, passará a receber apenas internos em regime semiaberto.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a corte já foi comunicada da decisão. De acordo com o Uol e o G1, os presos de Tremembé serão levados para a Penitenciária 2 de Potim, localizada a 46 quilômetros de distância e mais afastada da capital paulista.