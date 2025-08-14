Governo vai transferir presos famosos de Tremembé; entenda

O governo de São Paulo decidiu alterar o perfil dos detentos da Penitenciária 2 de Tremembé, e transferir os atuais presos para outra unidade. A P2, conhecida por abrigar criminosos condenados em casos de grande repercussão, como o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand, passará a receber apenas internos em regime semiaberto.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a corte já foi comunicada da decisão. De acordo com o Uol e o G1, os presos de Tremembé serão levados para a Penitenciária 2 de Potim, localizada a 46 quilômetros de distância e mais afastada da capital paulista.
Dados da Secretaria de Administração Penitenciária indicam que a P2 de Potim possui capacidade para 1.063 detentos, mas, até terça-feira (12), abrigava 1.439 internos. As transferências ainda não têm data definida, mas a previsão é que todo o processo, que inclui também a realocação de presos de Potim para outras unidades, seja concluído até o fim de novembro.
O Tribunal de Justiça ressaltou que a SAP tem autonomia para transferir detentos entre unidades prisionais, sem necessidade de autorização judicial.