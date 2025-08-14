Silas Malafaia é investigado por pressionar autoridades

O pastor Silas Malafaia, um dos líderes religiosos mais influentes do país, está sendo investigado pela Polícia Federal em um inquérito que também apura ações de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

O caso, aberto em maio, investiga supostas tentativas de pressionar autoridades, o Supremo Tribunal Federal e agentes públicos, além de ações contra sanções internacionais.