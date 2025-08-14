Silas Malafaia é investigado por pressionar autoridades

O pastor Silas Malafaia, um dos líderes religiosos mais influentes do país, está sendo investigado pela Polícia Federal em um inquérito que também apura ações de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.
O caso, aberto em maio, investiga supostas tentativas de pressionar autoridades, o Supremo Tribunal Federal e agentes públicos, além de ações contra sanções internacionais.
As apurações ocorrem em Brasília e têm como foco episódios ligados ao processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Entre os crimes investigados estão coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, que precedeu a prisão domiciliar do ex-presidente. Recentemente, o pastor voltou a atacar publicamente o ministro Alexandre de Moraes, defendendo impeachment, julgamento e prisão.
Em áudio, Malafaia afirmou desconhecer a investigação e disse não ter recebido notificação oficial. Ele também criticou Moraes e questionou a democracia brasileira.