JUSTIÇA

Silas Malafaia é investigado por pressionar autoridades

Por Da Redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
Silas Malafaia
Silas Malafaia

O pastor Silas Malafaia, um dos líderes religiosos mais influentes do país, está sendo investigado pela Polícia Federal em um inquérito que também apura ações de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

O caso, aberto em maio, investiga supostas tentativas de pressionar autoridades, o Supremo Tribunal Federal e agentes públicos, além de ações contra sanções internacionais.

As apurações ocorrem em Brasília e têm como foco episódios ligados ao processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Entre os crimes investigados estão coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, que precedeu a prisão domiciliar do ex-presidente. Recentemente, o pastor voltou a atacar publicamente o ministro Alexandre de Moraes, defendendo impeachment, julgamento e prisão.

Em áudio, Malafaia afirmou desconhecer a investigação e disse não ter recebido notificação oficial. Ele também criticou Moraes e questionou a democracia brasileira.

