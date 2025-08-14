'Não era homem de Deus'; Edir Macedo polemiza morte de pastor

Durante uma transmissão ao vivo na manhã de sábado (9), o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, comentou a morte do pastor Lucas Di Castro, de 35 anos, que tirou a própria vida na terça-feira anterior. O posicionamento do religioso gerou críticas nas redes sociais.
O pastor Lucas Di Castro morava na Bolívia com a esposa, Bruna Franciele Bortoto Menino, de 31 anos. Em nota divulgada na sexta-feira (8), a Igreja informou que Di Castro teria apresentado mudanças de comportamento de forma repentina antes do suicídio.
Na live, Edir Macedo afirmou que tomou conhecimento da morte do pastor no dia anterior, mas disse que não se sentia responsável por lamentar o ocorrido publicamente. O líder religioso criticou pessoas que, segundo ele, buscavam satisfação emocional: “Esse pastor nunca foi um homem de Deus, porque, se fosse, enfrentaria os problemas e venceria”, afirmou.
Edir Macedo acrescentou que também enfrentou dificuldades, mas que “continua aqui”, e declarou que a responsabilidade espiritual sobre o suicídio seria do próprio pastor: “Morreu, morreu. É problema dele com Deus, não é comigo. Fizemos a nossa parte, minha consciência está limpa”.