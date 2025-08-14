'Não era homem de Deus'; Edir Macedo polemiza morte de pastor

Durante uma transmissão ao vivo na manhã de sábado (9), o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, comentou a morte do pastor Lucas Di Castro, de 35 anos, que tirou a própria vida na terça-feira anterior. O posicionamento do religioso gerou críticas nas redes sociais.

O pastor Lucas Di Castro morava na Bolívia com a esposa, Bruna Franciele Bortoto Menino, de 31 anos. Em nota divulgada na sexta-feira (8), a Igreja informou que Di Castro teria apresentado mudanças de comportamento de forma repentina antes do suicídio.