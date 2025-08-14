Matou o 'amigo' a pauladas e comeu o cérebro dele

Um homem de 60 anos foi encontrado morto com ferimentos graves na cabeça em um caso que chocou a região. Testemunhas afirmam que o suspeito, conhecido da vítima, teria cometido atos de canibalismo.
O crime ocorreu na zona rural de Ilhéus, na Bahia, dentro da Fazenda Baixinho. O corpo de Pedro Nascimento dos Santos foi localizado na terça-feira (12), e a Polícia Civil iniciou as investigações imediatamente.
Até o momento, o autor do homicídio segue foragido. As autoridades trabalham para identificar e capturar o suspeito, além de apurar as circunstâncias do crime.