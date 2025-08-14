15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATROCIDADE

Matou o 'amigo' a pauladas e comeu o cérebro dele

Por Da Redação | Ilhéus (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matou o 'amigo' a pauladas e comeu o cérebro dele
Matou o 'amigo' a pauladas e comeu o cérebro dele

Um homem de 60 anos foi encontrado morto com ferimentos graves na cabeça em um caso que chocou a região. Testemunhas afirmam que o suspeito, conhecido da vítima, teria cometido atos de canibalismo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na zona rural de Ilhéus, na Bahia, dentro da Fazenda Baixinho. O corpo de Pedro Nascimento dos Santos foi localizado na terça-feira (12), e a Polícia Civil iniciou as investigações imediatamente.

Até o momento, o autor do homicídio segue foragido. As autoridades trabalham para identificar e capturar o suspeito, além de apurar as circunstâncias do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários