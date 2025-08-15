Salvou filha de 5 anos, mas foi atingida por galho e morreu

Uma mulher de 32 anos morreu ao proteger a filha de cinco anos de um galho que caiu repentinamente. A criança não se feriu, mas a mãe foi declarada morta no local do acidente.
O incidente aconteceu em Witton Country Park, em Blackburn, Inglaterra, na segunda-feira (11), por volta das 20h30, nas proximidades da entrada de Buncer Lane. O parque urbano tem cerca de 480 acres e é administrado pela prefeitura local.
Segundo familiares, Madia Kauser empurrou a filha para fora do caminho do galho no último instante, sacrificando a própria vida. O chamado de emergência foi feito logo após o acidente, mas os socorristas não conseguiram salvar a mulher.