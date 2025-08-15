15 de agosto de 2025
ACIDENTE

Salvou filha de 5 anos, mas foi atingida por galho e morreu

Por Da Redação | Blackburn, Inglaterra
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma mulher de 32 anos morreu ao proteger a filha de cinco anos de um galho que caiu repentinamente. A criança não se feriu, mas a mãe foi declarada morta no local do acidente.

O incidente aconteceu em Witton Country Park, em Blackburn, Inglaterra, na segunda-feira (11), por volta das 20h30, nas proximidades da entrada de Buncer Lane. O parque urbano tem cerca de 480 acres e é administrado pela prefeitura local.

Segundo familiares, Madia Kauser empurrou a filha para fora do caminho do galho no último instante, sacrificando a própria vida. O chamado de emergência foi feito logo após o acidente, mas os socorristas não conseguiram salvar a mulher.

