'É você, papai'?, diz menina após mãe ser morta a facadas

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de matar a ex-mulher a facadas na frente do filho, de apenas seis anos, durante a madrugada de domingo para segunda-feira (11). O agressor teria usado capuz e alterado a voz para não ser reconhecido pela criança.

O crime ocorreu no bairro Vista da Serra 1, na Serra, Espírito Santo. A vítima, identificada como Dinah Amorim, de 27 anos, foi atacada dentro de casa, principalmente com golpes no pescoço. O corpo foi encontrado por uma colega de trabalho na manhã de segunda-feira, após ela não comparecer ao serviço e não atender ligações.